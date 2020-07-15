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Названы неочевидные признаки умного человека

Виктория Ивашечкина
07:20 15.07.2020
Так, по мнению участников опроса, умные люди зачастую осознают несовершенство своих знаний.
Названы неочевидные признаки умного человека
© Фото: khamkhor, Pixabay

Пользователи Сети рассказали о качествах, которые, по их мнению, присущи умным людям.

Портал Reddit запустил тред «неочевидные признаки умного человека», который быстро стал вирусным. 

На момент написания статьи он набрал более 40 тысяч положительных оценок и несколько тысяч комментариев пользователей.

Выяснилось, что одним из признаков умного человека является понимание сфер и вопросов, в которых ему не хватает компетенции. Умный человек осознает ограниченность и несовершенство своих знаний.

Как отметили пользователи, умные люди большое внимание обращают на нюансы. Так. они стремятся избегать радикальных суждений и, когда объясняют что-либо, часто используют такие фразы, как «в большинстве случаев», «с некоторыми исключениями».

Пользователи портала подчеркнули, что умные люди более восприимчивы к критике и внимательны к фактам и мнениям, которые могут изменить их точку зрения. Многие также сошлись в том, что умным гораздо проще признать свои ошибки и заблуждения, если они получат достаточно аргументов в том или ином споре.

Ранее сообщалось, что ученые назвали неожиданную причину совершения людьми глупых ошибок. По мнению китайских специалистов, очень часто люди при принятии решения в состоянии неопределенности надеются на успех и именно в этом кроется их ошибка.

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