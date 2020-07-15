В Вологодской области горит сельская школа
Площадь возгорания составляет 750 квадратных метров.
© Фото: МЧС по Вологодской области
В МЧС сообщили, что в Вологодской области пожарные тушат возгорание в здании школы в селе Шебеньгский.
Площадь пожара составляет 750 кв. метров. Об этом говорится на сайте регионального управления МЧС России.
«На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось открытое горение школьной столовой. В 04:18 пожару присвоен второй номер сложности», - сообщили спасатели.
Спустя некоторое время огонь перешел на основное здание школы. Около 5 часов утра пожар удалось локализовать на площади 750 кв. метров.
По предварительной информации, пострадавших в результате пожара нет. Отмечается, что школа рассчитана на 30 учащихся с 1 по 9 класс. В тушении пожара задействован 21 человек и 12 единиц техники.