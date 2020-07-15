В Вологодской области горит сельская школа

В МЧС сообщили, что в Вологодской области пожарные тушат возгорание в здании школы в селе Шебеньгский.

Площадь пожара составляет 750 кв. метров. Об этом говорится на сайте регионального управления МЧС России.

«На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось открытое горение школьной столовой. В 04:18 пожару присвоен второй номер сложности», - сообщили спасатели.

Спустя некоторое время огонь перешел на основное здание школы. Около 5 часов утра пожар удалось локализовать на площади 750 кв. метров.

По предварительной информации, пострадавших в результате пожара нет. Отмечается, что школа рассчитана на 30 учащихся с 1 по 9 класс. В тушении пожара задействован 21 человек и 12 единиц техники.