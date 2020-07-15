Переболевшие коронавирусом рассказали о сохранившихся у них симптомах

Трое британцев, переболевших коронавирусом, рассказали, что до сих пор страдают от постоянной усталости, одышки и проблем с сердцебиением. И это при том, что после выздоровления прошло уже несколько месяцев.

Как заявила 27-летняя Талия Варга, симптомы заболевания у нее проявились 1 апреля, через 13 дней после возвращения в Великобританию из Австралии.

Девушка пять недель провела в постели. На сегодняшний день девушка по-прежнему испытывает трудности с дыханием. Свои ощущения Талия сравнивает с чувством, будто на ее груди лежит что-то тяжелое.

Студентка из Лондона, Джессика, во время физической активности испытывает крайнюю усталость и у нее повышается температура. Симптомы приводят ее врача в недоумение, пишет Daily Mail.

Еще один молодой человек, 21-летний Джек, переболел коронавирусом в конце января. Парень до сих пор страдает от одышки и учащенного сердцебиения.

Ранее сообщалось, что ученые назвали самые опасные симптомы коронавируса. Американские ученые выяснили, что у трети зараженных встречаются симптомы неврологического характера.