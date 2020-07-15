Китай введет санкции против США в связи с ситуацией вокруг Гонконга

Китай намерен ввести санкции в отношении ряда граждан и организаций США и осуждает принятие закона «Об автономии Гонконга», говорится в заявлении МИД КНР.

«Законопроект США злонамеренно очерняет закон о национальной безопасности Гонконга, содержит угрозы о введении санкций в отношении Китая, серьезно нарушает международное право и основные нормы международных отношений», - приводит РИА Новости заявление ведомства.

Уточняется, что законопроект США является грубым вмешательством в дела Гонконга и во внутренние дела Китая. Правительство КНР «резко осуждает это и решительно выступает против», говорится в документе.

«Для защиты собственных законных интересов Китай предпримет необходимые ответные меры и введет санкции против имеющих отношение к принятию закона граждан США и американских организаций», - говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Дональд Трамп объявил об отмене экономических преференций для Гонконга, подписав соответствующий указ. По словам президента США, к подобной мере он прибегнул после решения официального Пекина ограничить автономию Гонконга.