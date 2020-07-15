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Комфортная и прочная: в России установят новый стандарт школьной формы

Тамара Астапенкова
05:30 15.07.2020
Особые требования будут распространяться на подкладку и верх ткани, чтобы исключить «эффект скафандра».
Комфортная и прочная: в России установят новый стандарт школьной формы
© Фото: pixabay

Национальный стандарт школьный формы намерен утвердить к ноябрю Минпромторг. Новые требования будут распространяться на сарафаны, пиджаки, жакеты, брюки и другие элементы одежды. Также планируется установить стандарты к характеристикам тканей, в которых дети могли бы находиться целый день и чувствовали себя комфортно, сообщают «Известия».

«Сегодня законодательством не предусмотрено такое понятие, как школьная форма, поэтому в продаже присутствует одежда, по своим характеристикам соответствующая вещам для эпизодической носки», - говорится в сообщении пресс-службы Минпромторга.

Отмечается, что школьная одежда должна соответствовать другим требованиям, поскольку дети в ней проводят по несколько часов. Форму планируют сделать воздухопроницаемой и гигроскопичной.

Особые требования будут распространяться на подкладку и верх ткани, чтобы исключить «эффект скафандра». В ведомстве пояснили, что одежда даже из качественных полушерстяных тканей из-за синтетической подкладки может стать небезопасной, не позволяющей коже «дышать», не комфортной. Также будет прописан пункт о том, что школьная одежда не должна менять свои размеры после стирки, быть прочной, стойкой к истираемости и образованию катышек.

В Минпромторге пояснили, что следовать стандартам изготовители будут на добровольной основе, но при госзакупках заказчики смогут ссылаться на стандарт при описании объектов. Отмечается, что национальный стандарт будет действовать ограниченное время для того, чтобы изготовители оценили его на практике. После внесения поправок, планируется его принять уже как ГОСТ.

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