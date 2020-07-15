В сирийском Дейр-эз-Зоре заработала спортивная школа

В сирийском Дейр-эз-Зоре заработала детская спортивная школа. Ее удалось открыть после долгих восстановительных работ. Здание пришлось буквально поднимать из руин.

Сейчас в различных секциях занимаются порядка 300 учеников, что еще совсем недавно было невозможно представить из-за бесчинств боевиков.

«В спортшколе работают секции единоборств, гандбола, гимнастики. Занимаются около 300 детей. Это очень хороший показатель, если учесть, что еще год назад многие родители не знали, как собрать ребенка в обычную школу. Но сегодня задумываются и о спортивных нагрузках», - заявил директор школы Сайм Азайа.

Заниматься детям приходится в еще не до конца отремонтированных помещениях. Артобстрелы нанесли слишком серьезный урон строениям. В некоторых случаях необходим капитальный ремонт или полное восстановление стен.

В администрации школы отмечают, что большую часть спортивного инвентаря удалось сохранить, так как он был вывезен в Дамаск незадолго до прихода радикалов.

«Я прекрасно понимаю тех, кто еще долгое время после пережитого не сможет прийти сюда, кто еще не оправился от шока. Но мы сделаем все, чтобы это место ассоциировалось с праздником спорта, а не с прошлыми переживаниями», - пообещал руководитель департамента спорта провинции Дейр-эз-Зор Изм Биаттафсиль.

Больше всего сирийские дети ждут возобновления работы футбольной секции. Большинство мальчишек мечтают походить на своих кумиров из мира большого спорта. Однако, спортивное поле поросло травой и начать полноценную подготовку будущих звезд тренеры пока не могут.

После освобождения Дейр-эз-Зора от боевиков в провинцию постепенно стали возвращаться беженцы, а вместе с ними и мирная жизнь.