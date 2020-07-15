Названы помогающие избежать укачивания продукты

Избежать укачивания в транспорте можно, если правильно пообедать. В этом не сомневаются диетологи из Испании Фатима Бранко и Нурия Монфуледа. По их мнению, одним из самых удачных вариантов является коричневый рис и блюда на его основе. При этом эксперты рекомендуют варить его в небольшом количестве воды.н Бра

Легкие закуски – друзья любого путешественника, в независимости от состояния его здоровья и способности переносить долгий путь, напоминают эксперты. Свой выбор они рекомендуют остановить на арахисе и яблоках. Последние можно есть очищенным или тертыми, пишут диетологи в научной статье для журнала Vanguardia.

Лучшим средство от укачивания назван имбирь. Если вам не нравится его вкус, то корень этого растения можно употреблять в настойках с разными фруктами, советует Фатима Бранко.

Страдающих от укачивания людей диетологи предостерегают от употребления жирной пищи, газированных напитков, выпечки и алкоголя. Они способны усугубить болезненные симптомы.