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Расправа или ритуал: археологи обнаружили место таинственного убийства 2000-летней давности

Ян Брацкий
07:06 15.07.2020
Убитый в древности человек лежал на дне канавы лицом вниз с завязанными за спиной руками. 
Расправа или ритуал: археологи обнаружили место таинственного убийства 2000-летней давности
© Фото: Victor Goryachev, Russian Look, Globallookpress

Жертву необычного убийства, совершенного около 2000 лет назад, обнаружили британские археологи. Они раскопали скелет мужчины, лежащий на дне глубокой канавы лицом вниз со связанными за спиной руками.

Шокирующая находка была сделана около фермы Уэллвик в пригороде Уэндовера. Точный возраст человеческих останков установить сложно.

«Смерть человека с фермы Уэллвик остается для нас загадкой. Есть не так уж много способов, чтобы оказаться на дне канавы лицом вниз со связанными руками», - отметила археолог проекта Рэйчел Вуд в интервью изданию The Daily Mail.

В районе фермы были обнаружены и другие, более традиционные захоронения. Сейчас на месте работает целая команда историков и археологов. Останки были найдены в ходе земляных работ по прокладке скоростной автомагистрали. Сейчас все работы свернуты.

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