Самолет на батарейках: в России испытали авиационный электродвигатель

Российские специалисты первыми в мире провели испытания уникальной авиационной электродвигательной установки, созданной на основе технологий высокотемпературной сверхпроводимости. Установка была полностью запитана от аккумуляторной батареи высокой мощности, уточнили в Фонде перспективных исследований.

«Впервые в мире осуществлены лабораторные испытания элементов авиационной интегрированной электроэнергетической системы на основе единой высокотемпературной сверхпроводниковой (ВТСП) платформы, состоящей из аккумуляторной батареи, ВТСП-кабеля, ВТСП-токоограничивающего устройства и ВТСП-электродвигателя», - цитирует РИА Новости заявление пресс-службы Фонда.

В ходе испытаний, двигатель работал на повышенных оборотах и в аварийных режимах. В перспективе испытанная интегрированная электроэнергетическая система будет использована в составе экспериментальной авиационной гибридной силовой установки. Ее испытания в составе самолета намечены на 2020 – 2021 годы.

Проект призван способствовать созданию в будущем полностью электрических самолетов и вертолетов, обладающих более совершенными техническими характеристиками в сравнении с воздушными судами традиционной конструкции.