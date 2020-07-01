Ученые обнаружили вредное свойство парного молока

Парное молоко приносит больше вреда, чем пользы. Об этом заявили ученые из Калифорнийского университета в Дэвисе.

В исследовании, которое опубликовано в журнале MedicalXpress, они утверждают, что часто сырое молоко рекламируют как продукт с живыми и здоровыми бактериями. Однако на самом деле в нем присутствуют гены, которые повышают устойчивость к противомикробным препаратам.

«Если вы хотите продолжать пить непастеризованное молоко, храните его в холодильнике, чтобы свести к минимуму риск развития в нем бактерий с устойчивыми к антибиотикам генами», - рекомендовали специалисты.

В процессе исследования ученые изучили 2034 розничных образца пастеризованного и непастеризованного молока. По словам специалистов, около 3 процентов американцев никогда не разогревают этот продукт перед употреблением и верят, что он содержит богатый запас пробиотиков.