Десятки раненых: под Прагой столкнулись два поезда

В Чехии недалеко от Праги пассажирский поезд врезался в товарный состав. В результате инцидента пострадали не менее 35 человек. Об этом сообщило чешское издание idnes.cz.

По предварительной информации, в поезде ехали около 100-120 пассажиров. Состав выехал из чешской столицы в город Речаны-над-Лабем. Примерно в 00.30 по московскому времени в районе станции Чески-Брод произошло столкновение.

Погиб машинист поезда, сообщает издание. Среди пострадавших есть восемь несовершеннолетних детей. Четыре человека находятся в тяжелом состоянии, 31 пассажир получили травмы легкой тяжести. Все доставлены в ближайшие больницы для оказания медицинской помощи.

На месте аварии работают экстренные службы. Устанавливаются причины произошедшего, опрашиваются пассажиры и свидетели аварии.