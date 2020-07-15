Эксперты рассказали, как обезопасить свой мобильный банк от мошенников

Обезопасить свой мобильный банк и средства на счетах от киберпреступников можно при помощи антивирусных программ, двухфакторной аутентификации и соблюдении правил цифровой гигиены. Об этом рассказали эксперты по информационной безопасности.

«Мобильный банк достаточно безопасен. Гораздо чаще злоумышленники обзванивают клиентов финансовых организаций или используют вредоносные программы, - рассказал РИА Новости ведущий эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов.

По словам руководителя направления аналитики и спецпроектов ГК InfoWatch Андрея Арсентьева, если на смартфон установлены вредоносные ПО, то могут быть взломаны любые приложения.

Двухфакторную аутентификацию, то есть дополнительный одноразовый код советует использовать глава аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов. Однако для безопасности, следует совершать операции и получать коды подтверждения на разных устройствах, добавил эксперт. Он считает, что получение смс-кода на тот же телефон, на котором установлен мобильный банк, бессмысленным.

«Устанавливайте ПО на телефон только из авторизованных источников, не привязывайте карту к счетам, которые вы используете для накоплений, используйте отдельную карту для онлайн-платежей, установите дневные лимиты для переводов через банк-клиент, используйте отдельную сим-карту для банк-клиента», - пояснил директор управления информационных технологий ESET Russia Руслан Сулейманов.

Он добавил, что пользователю необходимо регулярно менять пароли, включать двухфакторную аутентификацию, а также никому не сообщать данные карты или информацию для входа в банк-клиент по телефону, поскольку ни одна кредитная организация не делает подобных официальных запросов.