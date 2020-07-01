Власти Приморья продлили режим ограничений до 15 июля
Будет обязателен масочный режим, соблюдение социальной дистанции, также продолжат действовать ограничения на работу некоторых предприятий.
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В Приморском крае до 15 июня продлен режим повышенной готовности, введенный в связи с распространением коронавируса. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте регионального правительства.
До середины месяца в Приморье будет обязателен масочный режим, соблюдение социальной дистанции, также продолжат действовать ограничения на работу некоторых предприятий.
По последним данным, коронавирус подтвержден у 4 383 жителей края, выздоровели 2 874 пациента, 46 человек умерли.