Исторический день: на востоке России стартовало голосование по поправкам к Конституции

Жители Хабаровска одними из первых в стране приняли участие в дне Общероссийского голосования по вопросу одобрения поправок в Конституцию. Ровно в восемь утра в краевой столице распахнули двери 226 избирательных участков. Хабаровчан в них ждут до 20:00.

Для того, чтобы обезопасить голосующих от возможного заражения коронавирусной инфекцией, приняты беспрецедентные меры эпидемиологической безопасности. Всех пришедших на участки снабжают индивидуальными средствами защиты, масками, перчатками и одноразовыми ручками. Внутри горожане не задерживаются, на все голосование уходит максимум 15 минут.

На участок можно и вовсе не приходить, а проголосовать во дворе собственного дома. Для этого необходимо написать соответствующее заявление. Члены УИК приедут в указанное место.

В Хабаровске проживают 437 941 человек, имеющих право голоса, в ходе досрочного голосования свой выбор уже сделали 107 804 граждан – 24,66% от общего числа голосующих.

