Секреты рассрочки: юрист объяснил, как правильно оформить выплату долга по частям

Законопроект об отсрочке платежей по задолженностям и просроченным кредитам распространяется только на некоторые категории граждан, юридических лиц и предпринимателей. В первую очередь это касается пенсионеров, которые не имеют другого источника дохода, а их совокупный размер пенсии не должен превышать двукратного МРОТ. Об этом рассказал «Звезде» управляющий юридической фирмы «СпецЮст» Александр Целых.

«Если граждане являются должниками по кредитному договору или договору займа и получают пенсии, то для них предусмотрена рассрочка на период до 24 месяцев и не позднее, чем до 1 июля 2022 года. Основное применение этого закона осуществляется в отношении юрлиц и предпринимателей, которые ведут деятельность в наиболее пострадавших от коронавируса отраслях», - пояснил эксперт.

Напомним, что 7 июля Госдума приняла в третьем чтении закон об отсрочке платежей по задолженностям для пострадавшего от пандемии бизнеса и пенсионеров с просроченными кредитами.

По словам Александра Целых, под действия этого закона попадает и третья категория граждан, в отношении которых установлены ограничения действий приставов. Имеется ввиду, что приставам запрещено накладывать арест, осматривать или изымать имущество должников, которое находится по месту его жительства на срок до 31 декабря 2020 года.

«Должнику необходимо подготовить и подать приставам заявление с предоставлением графика рассрочки. В графике должно быть указано, что платежи будут проходить ежемесячно, равными долями на весь период рассрочки. Например, если должник просит рассрочку на год, то он должен прописать в своем заявлении, что разбивает долг на 12 равных частей и выплачивает равными долями каждый месяц», - пояснил Целых.

Юрист добавил, что приставы обязаны рассмотреть данное заявление и вынести постановление без обращений в дополнительные инстанции или суд. Постановление должно быть направлено, как должнику, так и взыскателю.

«Если взыскатель не согласен с постановлением, то он вправе его обжаловать к вышестоящему должностному лицу, либо в суде», - уточнил юрист.

Ограничений по категориям задолженностей для юридических лиц или предпринимателей нет. Однако есть ограничения, связанные с видом деятельности, которое осуществляет юрлицо, добавил Целых. Предприниматель должен быть включен в реестр субъектов, которые наиболее пострадали от пандемии коронавируса. Этот перечень составляет и уточняет российское правительство, пояснил эксперт.