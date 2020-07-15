Эндокринолог Минздрава рассказал о связи коронавируса и сахарного диабета

О связи новой коронавирусной инфекции с сахарным диабетом рассказал во время встречи с Владимиром Путиным в Кремле главный внештатный эндокринолог Минздрава, руководитель Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Иван Дедов.

По словам эндокринолога, из-за коронавирусной инфекции у человека может повышаться уровень сахара в крови. Коронавирусу требуется энергия, глюкоза – самая быстрая и легко усваиваемая. По представлению медиков, вирус берет глюкозу из сердца, печени и мышц, и переводит на себя.

«Интересно, что коронавирус показал: привозят людей, которые никогда не болели сахарным диабетом, и у них на два пункта поднимается, как по линейке, уровень сахара», - сказал Дедов, слова которого приводятся на сайте Кремля.

Эндокринолог сообщил, что на сегодняшний день 420 миллионов людей во всем мире больны сахарным диабетом, который «подпитывает», как айсберг, онкологические и сердечно-сосудистые заболевания.

Дедов рассказал Владимиру Путину о приборе, который помогает выровнять гликемию, содержание глюкозы в крови человека.

«Вот здесь, по центру, небольшая помпа закладывается. Помпа заряжается, программа вставляется, маленький тестер, который удерживает в пределах нормы. Здесь тот же инсулин, но с помощью ручек все равно разброс огромный», - пояснил эндокринолог.

Российский президент поинтересовался, как прибор вводит инсулин в кровь. Это происходит автоматически, когда прибор определят, что в крови низкий уровень глюкозы или нет, сенсор подает сигнал и инсулин вбрасывается, рассказал Дедов. Он уточнил, что при физической нагрузке вводится больше инсулина.

Главный внештатный эндокринолог Минздрава сообщил также о новых методах лечения рака щитовидной железы и попросил Владимир Путина подписать закон о профилактике дефицита йода с помощью йодированной соли.