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В Германии ответили США на угрозы ввести санкции против «Северного потока-2»

Ян Брацкий
03:29 15.07.2020
Немецкий парламентарий привал конгрессменов уважать решения, принятые Евросоюзом демократическим путем.
В Германии ответили США на угрозы ввести санкции против «Северного потока-2»
© Фото: gazpromphotos, Instagram

Глава бундестага по вопросам экономики и энергетики Клаус Эрнст раскритиковал конгрессменов США, инициировавших дополнительные санкции против газопровода «Северный поток-2».

Он направил в их адрес письмо, в котором призвал отказаться от враждебной риторики и отозвать инициативы по введению ограничительных мер. Парламентарий отметил, что политика санкций вредит двусторонним отношениям Брюсселя и Вашингтона, а также наносит непоправимый ущерб американскому имиджу в Европе.

«Вы, несомненно, будете противостоять попыткам вмешаться во внутренние дела Техаса, Висконсина или Пенсильвании. Европа, в свою очередь, надеется, что вы будете уважать решения, принятые в Евросоюзе демократическим путем», - заявил политик, слова которого цитирует издание Süddeutsche Zeitung.

Заявления о том, что реализация проекта поставит Германию и всю Европу в прямую зависимость от газовых поставок из России, Эрнст счел необоснованными.

В подтверждение своих слов глава бундестага по вопросам экономики и энергетики напомнил о том, что для диверсификации поставок энергоносителей немецкое правительство содействовало строительству терминалов для СПГ, а также поддерживало идею заключения нового пятилетнего транзитного контракта через Украину.

Решение о введении дополнительных санкций против участников строительства трубопровода было внесено группой сенаторов США 30 июня. Они предложили включить ограничения в оборонный бюджет на 2020-2021 год.

В настоящее время трубопровод готов на 94%. Его торжественный пуск ожидается в конце 2020 либо в начале 2021 года. Две нити труб проложены по дну Балтийского моря из России в Германию.

Большинство стран ЕС поддерживают проект, обеспечивающий их дешевым и качественным топливом из России. Резко против выступают США, Украина, Польша и страны Прибалтики.
  

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