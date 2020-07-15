В МИД РФ заявили о провокациях Грузии на границе с Россией

В МИД России выразили серьезную озабоченность в связи с участившимися случаями незаконного пересечения границы с Россией, Абхазией и Южной Осетией со стороны Грузии. Соответствующий документ опубликован на сайте министерства.

«С озабоченностью отмечаем участившиеся в последнее время инциденты с незаконным пересечением российской, абхазской и югоосетинской границ со стороны Грузии», - заявили в ведомстве.

В дипломатическом ведомстве призвали грузинские власти «положить конец провокационным действиям и заявлениям» и начать диалог с Россией, Абхазией и Южной Осетией, чтобы решить существующие проблемы на взаимовыгодной и конструктивной основе.

«Ожидаем от грузинских властей более энергичной разъяснительной работы с собственным населением с тем, чтобы не допускать новых случаев незаконного пересечения границы», - заявили в российском МИД.

Ранее в Госдуме РФ призвали Грузию восстановить полноценное отношение со странами-соседями, главным образом с Россией. Парламентарии выразили уверенность, что будущее за восстановлением отношений между российским и грузинским народами.