В Иране мощный пожар охватил верфи судостроительного завода

На юге Ирана в городе Бушер вспыхнул мощный пожар на судостроительном заводе. Возгорание началось в порту, огонь охватил по меньшей мере семь кораблей, которые в этот момент находились на верфях.

По информации местных властей, ликвидации пожара мешает сильный ветер. Так же дополнительную опасность создают находящиеся в большом количестве на судостроительном заводе легковоспламеняющиеся материалы.

Из-за пожара на верфях, дымом окутаны все окрестности. На месте работают несколько спасательных бригад. По предварительной информации, жертв нет. Выясняются все обстоятельства и причины произошедшего.