«История продолжает политизироваться»: посол РФ в США оценил снос памятника купцу Баранову на Аляске

В посольстве России в США огорчены решением властей города Ситки на Аляске переместить в музей статую правителя русских поселений в Северной Америке Александра Баранова. Об этом заявил посол Анатолий Антонов.

«Мы огорчены тем, что на фоне захлестнувшей волны осквернения и сноса монументов историческим личностям в ходе массовых протестов в США под решение о демонтаже все-таки попала скульптура главному правителю русских поселений в Северной Америке, установленная в 1989 году», - говорится в ответах посла на вопросы журналистов на странице дипмиссии в Facebook.

Антонов подчеркнул, что созидательная роль Баранова на Аляске и в Калифорнии очевидна и с прискорбием отметил, что «история продолжает политизироваться».

Совет города принял решение о переносе памятника после обращения группы граждан. Русскоязычная община собирала подписи против этого, однако не была услышана властями. В документе указывается, что с переносом статуи будет стерто российское историческое наследие.