«Взять документы и воду»: спасатель рассказал о правилах безопасности при подтоплении

При угрозе подтопления дворовых территорий необходимо отключить электроэнергию и обесточить весь дом. Об основных правилах безопасности рассказал «Звезде» врач-спасатель Марат Галиев.

«Первое правило, нужно звонить в единую службу спасения 112. Второе правило, любой дом нужно обесточить, отключить электроэнергию», - пояснил эксперт.

Если нет возможности быстро эвакуироваться, или подтопление началось ночью, то желательно подняться на крышу, добавил Галиев.

«С собой нужно взять только крайне необходимое - это документы, питьевую воду. После этого необходимо оповестить спасателей, дать знак, чтобы к человеку прилетел вертолет или приплыли на катере и провели эвакуацию», - добавил Галиев.

В МЧС при угрозе подтоплений рекомендуют сделать уплотнения в проемах дверей и окон, в подвальных помещениях, на цокольных и первых этажах. Из подвалов вынести хранящиеся там продовольственные запасы и имущество. Продумать пути вывода домашних животных и птиц. По словам спасателей, при угрозе подтоплений нужно заранее собрать «экстренный» рюкзак, в который положить запас продуктов питания и воды на двое суток, теплые вещи.

Если нет возможности покинуть зону подтопления, то в первую очередь нужно оказать помощь детям, инвалидам и пожилым людям. Выпустить домашний скот. Если время позволяет, то окна и двери первого этажа лучше закрыть досками. Не стоит передвигаться на автомобиле или мотоцикле, которые могут перевернуться из-за бушующего потока воды.

Спасатели обращают особое внимание на то, что нельзя использовать продукты, попавшие в воду или пить воду без санитарной обработки. Необходимо остерегаться оборванных или провисших проводов.