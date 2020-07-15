Путин оценил развитие таможни на встрече с главой ФТС

Президент России Владимир Путин обсудил стратегию развития российской таможни с главой Федеральной таможенной службы Владимиром Булавиным. Встреча проходила в Кремле.

Булавин рассказал, что платежи в бюджет страны за полгода должны составить два триллиона и 69 миллиардов рублей – за счет этого планируется активизировать внешнеэкономическую деятельность.

За три года, что идет реформа таможенной службы, создано 16 центров электронного декларирования. Они оформляют 84% всех заявлений, к концу года эта цифра вырастет до 95%. Все платежи проходят через единый центр, поэтому отпала необходимость иметь счета в разных таможнях.

По словам Булавина, суть дальнейшей стратегии - в переходе от электронной таможни к интеллектуальной. Цифру уже научили обрабатывать и хранить информацию, теперь ее нужно научить принимать юридически значимые решения.