США ввели новые санкции против РФ

Соединенные Штаты Америки ввели новые санкционные меры против России. Они коснутся трех граждан РФ и пяти компаний, как сообщили в минфине США.

В американском ведомстве объяснили, что указанные физические и юридические лица якобы причастны к конфликту в Донбассе. Кроме того, по версии США, они имеют отношение к мифическому «вмешательству в американские выборы».

Под санкции, как указано в сообщении, попали Михаил Потепкин, Игорь Лавренков и Андрей Мандель. В числе компаний — ООО «М Инвест» и ряд связанных с ней юридических лиц.

Ранее американский госсекретарь Майк Помпео заявил, что Госдепартамент США включит «Северный поток - 2» и «Турецкий поток» в проекты, попадающие под санкции закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA).