В России могут создать реестр должников по алиментам. С такой инициативой выступила уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова.

Она отметила, что важно работать над ужесточением ответственности за неуплату.

«Мы предлагаем создание некоего реестра. Включение в этот реестр должно нести за собой ограничения и иные санкционные меры в отношении того, кто не исполняет свои алиментные обязательства», - сказала омбудсмен в эфире телеканала «Россия 1».

Ранее в Минюсте заявили о разработке законопроекта, в соответствии с которым должника по алиментам можно будет привлечь к уголовной ответственности, даже если он осуществлял нерегулярные и несущественные выплаты ниже установленного исполнительным документом размера.