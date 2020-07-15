На Украине объяснили присутствие кораблей НАТО в Черном море

Корабли НАТО вошли в Черное море для участия в военных учениях с Украиной и Болгарией. Об этом заявили в офисе вице-премьера Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

Черноморский флот России с 7 июля начал слежение за действиями постоянной минно-тральной группы сил НАТО из плавучей базы снабжения «Алиакмон» ВМС Греции и тральщиков-искателей мин «Тамбре» ВМС Испании и «Гаэта» ВМС Италии.

«Подразделения 2-й постоянной военно-морской группы НАТО (SNMG2) и группы противодействия противоминным мерам НАТО (SNMCMG2) во второй раз в этом году вошли в Черное море для участия в двух региональных учениях совместно с ВМС Болгарии и Украины», - говорится в сообщении пресс-службы на Facebook.

Отмечается, что в ближайшие дни состоятся визиты в болгарский порт Бургас и порт Одесса с соблюдением всех ограничительных мер для противодействия распространению коронавируса.