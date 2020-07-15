Посла США вызвали в МИД КНР для вручения ноты протеста

Американского посла в КНР Терри Бренстэда вызвали в китайский МИД для выражения протеста против санкций из-за закона о национальной безопасности в Гонконге. Эти действия в Китае посчитали грубым вмешательством во внутренние дела государства.

Кроме того, в министерстве назвали происходящее серьезным нарушением международного права и основных норм в международных отношениях.

В ответ на «запугивание и несправедливость» Пекин пригрозил предпринять ответные меры.

«Китай примет необходимые меры реагирования на неправильные поступки США, включая санкции в отношении американских юридических и физических лиц, чтобы защитить свои собственные законные интересы», - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил об отмене экономических преференций для Гонконга. В дополнение к этому вводятся серьезные пошлины и ограничения в отношении Китая.