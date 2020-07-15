Возраст молодежи в России хотят увеличить с 30 до 35 лет

В России границу возраста молодежи могут поднять до 35 лет. Такое увеличение предусматривает новая редакция законопроекта о молодежной политике, рассказал на заседании в Госдуме первый зампред комитета по социальной политике Совфеда Александр Варфоломеев.

«На федеральном уровне закрепляются такие понятия, как молодежь, молодая семья, молодежная политика. Особо отмечаю, что сформирован единый подход к определению возрастной группы, которая относится к категории "молодежь" - это лица в возрасте от 14 до 35 лет», - пояснил он.

Согласно действующему законодательству к «молодежи» относят возрастную группу от 14 до 30 лет. Повышение границы предельного возраста расширит группу примерно на 13 млн человек, отмечалось на заседании.