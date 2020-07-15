Белоруссия отменила самоизоляцию для прибывающих из России

Белоруссия отменила обязательную двухнедельную изоляцию для прибывающих из России. Новые правила вступают в силу с 15 июля.

На территории республики не вводили ограничений по передвижению, однако карантин был предусмотрен для гостей из некоторых государств.

«Минздрав продолжает актуализацию перечня стран, в которых регистрируются случаи инфекции… Пятнадцатого июля дополнительно исключена Российская Федерация», - цитирует сообщение ведомства РИА Новости.

Ранее премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что возобновление транспортного сообщения между двумя государствами ожидается в ближайшие дни. Конкретных сроков пока не называется.