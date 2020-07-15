Белоруссия отменила самоизоляцию для прибывающих из России
На территории республики не вводили ограничений по передвижению, однако карантин был предусмотрен для гостей из некоторых государств.
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Белоруссия отменила обязательную двухнедельную изоляцию для прибывающих из России. Новые правила вступают в силу с 15 июля.
На территории республики не вводили ограничений по передвижению, однако карантин был предусмотрен для гостей из некоторых государств.
«Минздрав продолжает актуализацию перечня стран, в которых регистрируются случаи инфекции… Пятнадцатого июля дополнительно исключена Российская Федерация», - цитирует сообщение ведомства РИА Новости.
Ранее премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что возобновление транспортного сообщения между двумя государствами ожидается в ближайшие дни. Конкретных сроков пока не называется.