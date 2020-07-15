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Историческая безграмотность: кто и зачем сносит памятник русскому купцу Александру Баранову на Аляске

Игорь Балдин
19:58 15.07.2020
К сожалению, сейчас в США мало кто знает о том, какую роль в судьбе Аляски сыграл Александр Баранов.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: VeteranOMON, Twitter

В Ситке, что на юго-востоке Аляски, фамилию Баранов можно встретить повсюду - на вывеске центральной улицы, школы, музея, больницы. И это не удивительно, ведь именно он основал этот город. В 1779м каргопольский купец построил здесь медеплавильный завод, шахту, создал всю инфраструктуру, которой и по сей день пользуются американцы. Именно поэтому в защиту его памятника выступило немало местных жителей, многие из которых, кстати, потомки русских эмигрантов. Их петиция собрала 5 тысяч подписей.

«Мы считаем, что снос статуи - это стирание нашего российского исторического наследия. Статуя является важным напоминанием об истории межкультурного взаимодействия и дипломатии», - сказано в документе.

Городской совет их не услышал. Дискуссия о сносе памятника длилась всего 20 минут, после чего было решено убрать его из центрального парка и поставить в музее имени Александра Баранова – его, во всяком случае пока, переименовывать не собираются.

«Это нельзя отрывать от того, что происходит в Америке, в Вашингтоне. Идет пересмотр всех исторических процессов», - поделился своим мнением на этот счет основатель и президент Американского Университета в Москве Эдуард Лозанский.

Покоритель Аляски Александр Баранов оказался в одной компании с первооткрывателем Америки Колумбом, бельгийским императором Леопольдом II и писателем Мигелем де Сервантесом - то есть пал под натиском движения black lives matter. Обвиняют русского купца в том, что он якобы притеснял представителей коренных народов - индейцев тлинкиитов.

Конфликт с местными начался в 1802 году. Это воинственное племя настойчиво попросило русских покинуть их земли. Два года спустя Баранов вернулся, уже с оружием в руках. После непродолжительного боя с ним подписали мир. Но он не брал индейцев в рабство и сохранил им все права и местные верования. Об этой исторической детали, кстати, активисты black lives matter почему-то не вспоминают. Более того, Баранов женился на дочери вождя. Именно поэтому на тотемном столбе в центре Ситки есть и двуглавый орел, и профиль Баранова.

«Баранов много поселений основал, вводил вакцинацию против болезней для коренного населения. Он был женат на дочери индейского вождя. У него были 2 дочери и сын от этого брака», - объяснил академик РАН, член Русского Географического Общества Валерий Тишков.

Каждый год жители Ситки отмечают день, когда Аляска перешла из русской юрисдикции под американскую. Случилось это 18 октября 1867 года. Из национальной памяти многое стерли. Например, то, как колонисты из США преследовали сторонников местных верований и запрещали индейцам тлинкиитам общаться на их языке.

Немногие сейчас вспоминают и то, что во многом благодаря Александру Баранову, Калифорния - это один из штатов США, а не колония другой страны. На территории этого американского штата он в свое время основал крепость форт Росс. И именно она умерила пыл испанцев, которые в начале 19 века претендовали на эти места.

Жители Каргополя отправили на Аляску обращение, в котором написали, что если памятник основателю Ситки и Форт-Росса властям США уже не нужен, то его ждут на родине купца. Сотрудники местного музея просят передать им статую Александра Баранова.

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