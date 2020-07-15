Отправляют в коммуналку: как жители аварийных квартир в Нижнем Новгороде попали в правовую ловушку

В Нижнем Новгороде семья вынуждена жить в доме с выбитыми стеклами и деревьями, проросшими сквозь крышу. Люди не могут выехать из забытого помещения, так как не имеют на это средств.

«Мы здесь живем уже 14 лет, предлагают нам миллион двести. За эти деньги мы можем купить только комнату в коммуналке или в общаге. При этом в опеке мне сказали, что ребенка у меня заберут, так как не будет условий для проживания... Просим, чтобы предоставили жилье», - рассказывает горожанка Екатерина Борова.

В отделе опеке заявили, что если угрозы жизни и здоровью ребенка нет, то ни о каком изъятии из семьи речи не будет. В городской администрации, узнав о судьбе жителей «забытого дома», были очень удивлены и пообещали разобраться. А в районной же подтвердили, что закон именно так и звучит: гражданин, живущий в аварийном жилье, может рассчитывать именно на те деньги, в которые оценят то, что от его нынешнего жилья осталось. Если на такие условия человек не соглашается, его могут выселить по решению суда.

«При наличии в муниципальной собственности помещений собственнику, выселяемому из помещений в домах, признанных аварийными, может быть предоставлено жилое помещение, с учетом стоимости выкупной цены», - говорит заместитель директора департамента строительства и капитального ремонта администрации Нижнего Новгорода Мария Павлова.

В стоящем на отшибе доме выживают две семьи. Даже почтальонам и сотрудникам коммунальных служб внутрь заходить запрещено – дом признан аварийным в 2015 году.

Вторая жительница полуразрушенного дома – Татьяна Александровна. В нем она прожила всю свою жизнь. Узнав, что ее выселяют по суду на улицу, решила бороться и за себя и за своих соседей.

«Было уже одно заседание суда, мне судья сказала: ничего, купите комнату в коммуналке, и будете прекрасно там жить. Я не пойду в коммуналку, я жила уже там!», - расстраивается Татьяна Баскакова.

Но пока другого выхода у них нет, так как добавить к оценочной стоимости квартир ни Екатерине, ни Татьяне Александровне нечего – первая не получит ипотеку из-за небольшой зарплаты, а второй не хватит пенсии ее покрыть.