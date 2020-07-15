Суд отправил под домашний арест замгендиректора «Почты России»

Чертановский суд Москвы отправил под домашний арест заместителя генерального директора по информационным технологиям «Почты России» Сергея Емельченкова, которого подозревают в превышении должностных полномочий. Таким образом, под домашним арестом Емельченков пробудет как минимум до 13 сентября.

Замгендиректора обвиняют по пункту «в» части 3 статьи 286 УК РФ. Накануне правоохранительные органы провели у него обыск.

Во время судебного заседания подозреваемый вину не признал и просил избрать более мягкую меру пресечения. Защита, в свою очередь, просила суд отпустить его под залог в размере пяти миллионов рублей.

Максимальное наказание по части 3 статьи 286 УК РФ составляет 10 лет лишения свободы.