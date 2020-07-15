В МИД РФ прокомментировали расширение санкций против «Северного потока - 2»
Мария Захарова назвала расширение американских ограничительных мер давлением в целях нечистоплотной конкуренции.
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Объявляя санкции в отношении «Северного потока - 2» и «Турецкого потока», США используют политическое давление в целях нечистоплотной конкуренции. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Это использование политического давления в целях нечистоплотной конкуренции. Показатель слабости американской системы», - сказала она в беседе с ТАСС.
При этом Захарова подчеркнула, что помимо силовых приемов, эффективно действующих инструментов у американской стороны нет.
Ранее американский госсекретарь Майк Помпео заявил, что Госдепартамент США включит «Северный поток - 2» и «Турецкий поток» в проекты, попадающие под санкции закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA).