Автор фильма о гуманоиде Алешеньке выдвинул теорию происхождения существа

Кыштымский карлик Алешенька мог существовать на самом деле, однако его происхождение, как принято считать, совсем не обязательно инопланетное. Об этом заявил журналист и автор фильма о гуманоиде Андрей Лошак в интервью Юрию Дудю, запись которого опубликована на YouTube.

Репортер рассказал, что видел простыню, в которую заворачивали Алешеньку, по его словам, на ней позже нашли следы человеческого ДНК.

«Есть теория, что это был плод с мутацией. Там же в 50-е произошла Кыштымская авария, одна из крупнейших катастроф, и это могло привести к таким вот серьезным последствиям спустя много лет», - отметил Лошак.

Журналист отметил, что есть очевидцы, которые контактировали с карликом и он не понимает, зачем бы они стали врать, ведь им даже не платили.

Загадочное существо, названное Алешенькой, было найдено в поселке Каолиновый под Кыштымом Челябинской области. Странного карлика ростом около тридцати сантиметров обнаружила местная пенсионерка. Ее невестка рассказывала, что существо постоянно издавало похожий на свист звук. Спустя некоторое время Алешенька скончался, его тело мумифицировалось практически сразу. Дело заинтересовались журналисты и ученые, после чего труп бесследно исчез.