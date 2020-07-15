«Память образованных людей»: путешественник Малахов прокомментировал планы властей Ситки убрать монумент первому правителю русских поселений

Жители города Ситка на Аляске хорошо относятся к монументу первому Главному правителю русских поселений в Северной Америке Александру Баранову. Такое мнение в беседе со «Звездой» высказал известный путешественник, Герой России Михаил Малахов, комментируя планы местных властей убрать памятник.

«Если быть объективным, Баранов - основатель этого красивого города и отношение к нему у большинства жителей позитивное. Это основатель города, он приносил цивилизацию в эти края и всеми силами старался делать это мирным путем. Памятник был поставлен благодарными жителями той же самой Ситки. И это знак реального отношения большинства жителей штата Аляска к тем людям, которые привнесли цивилизацию», - сказал он.

Специалист также сообщил, что вся «канва русской Америки» была обозначена именно Александром Барановым. При этом он подтвердил существовавшую вначале вражду Баранова с вождем тлинкитов Котлианом, однако напомнил, что последние годы они жили мирно и имели теплые отношения.

«Котлиан приходил без оружия в день отбытия Баранова из Ситки. Они выразили друг другу уважение, обменялись подарками. Это было лучшее завершение этих отношений», - отметил он.

Малахов также рассказал, что в 2004 году на территории национального парка Ситки местные жители установили крест и табличку в память о русских колонистах, что изначально вызвало недовольство со стороны местных тлинкитов, но позже индейцы признали, что это противостояние нужно прекратить, и «зарыли топор войны».

«Баранов то - это не просто памятки на улице, это в определенной степени бренд города, который раньше назывался Новоархангельск... Есть агентство недвижимости с именем Баранова, есть пивоварня, есть остров. Корабли назывались его именем. Это нормальная человеческая память образованных людей», - подытожил путешественник.

Напомним, волна сноса памятников в США недавно докатилась и до Аляски. Местные борцы с историей требуют убрать монумент Александру Баранову. По мнению активистов, имя российского губернатора оскорбляет чувства представителей коренных народов Америки - индейцев.

Во вторник, 14 июля, городской совет Ситки одобрил резолюцию, предполагающую перенос из центрального парка в помещение музея памятника Александру Баранову.