Госдеп США включит «Северный поток - 2» и «Турецкий поток» в попадающие под санкции проекты

Госдепартамент США включит «Северный поток - 2» и «Турецкий поток» в проекты, попадающие под санкции закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA). Об этом заявил госсекретарь Майк Помпео.

«Госдепартамент обновляет руководство по CAATSA, включая в него "Северный поток - 2" и вторую ветку "Турецкого потока - 2"», - сказал он журналистам.

Помпео отметил, что эти действия подвергнут риску применения санкций инвестиции и другие виды деятельности, которые связаны с российскими энергетическими проектами, сообщает ТАСС.

Ранее санкции против «Северного потока - 2» раскритиковали в Германии. По словам канцлера Ангелы Меркель, эти меры не соответствуют правовым представлениям Берлина.