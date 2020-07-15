Путин и Меркель негативно оценили заявления Киева о необходимости пересмотра Минских соглашений

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили ситуацию на юго-востоке Украины в ходе телефонного разговора. Российский лидер акцентировал внимание на контрпродуктивности попыток украинской стороны исказить содержание Минских соглашений.

Путин также подчеркнул, что выборочное исполнение Киевом своих обязательств заводит в тупик переговорный процесс.

«С обеих сторон дана негативная оценка недавним заявлениям официальных лиц Украины о необходимости пересмотра минского «Комплекса мер». Подтверждена безальтернативность Минских соглашений как единственной основы для урегулирования внутриукраинского конфликта», - говорится в сообщении Кремля.

Лидеры двух стран высказались за активизацию работы по реализации достигнутых в Минске договоренностей и решений на саммитах «нормандского формата».

Путин и Меркель также обсудили ситуацию вокруг Ирана и обменялись оценками обстановки в Ливии. Помимо этого, затронут ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.