Попова рассказала, сколько обследованных россиян имеют иммунитет к коронавирусу

В России уровень популяционного иммунитета к коронавирусу составляет около 26%. Такое заявление сделала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«На сегодняшний день мы видим наличие иммунитета, и уровень популяционного иммунитета в стране составляет порядка 26%», - сказала она во время заседания координационного совета по борьбе с COVID-19.

Попова подчеркнула, что максимальные показатели коллективного иммунитета зафиксированы у детей до шести лет (до 42% из числа обследованных), а также у детей от семи до 13 лет (до 38%). При этом глава ведомства обратила внимание на то, что количество заболевших и относительные показатели по заболеваемости в этой возрастной группе населения являются самыми низкими.

В рамках этого же заседания премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что обстановка с коронавирусом в России улучшается. По его словам, за минувшие сутки прирост заболеваемости по стране не превысил 1%. Глава правительства также заявил, что пик инфицирования COVID-19 в нашей стране пройден.