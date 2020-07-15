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ПСБ обеспечит сопровождение строительства нового центра исследований опасных вирусов

Кирилл Кунецкий
16:25 15.07.2020
В новом научно-образовательном комплексе ученые будут вести учебно-исследовательскую работу, исследовать клеточные технологии, изучать и работать с вирусными патогенами.
ПСБ обеспечит сопровождение строительства нового центра исследований опасных вирусов
© Фото: Ajith Perera, XinHua, Globallookpress

ПСБ обеспечит банковское сопровождение строительства нового медицинского научно-образовательного комплекса и центра исследований опасных вирусов исследовательского центра Российской академии наук. Соответствующее соглашение ПСБ подписал с федеральным государственным бюджетным научным учреждением «Федеральный исследовательский центр фундаментальной и трансляционной медицины» (ФИЦ ФТМ).

В рамках государственной программы «Академгородок 2.0» в Новосибирске на базе Сибирского отделения РАН будут построены научные и логистические подразделения, университетская клиника и другие объекты инфраструктуры. В новом научно-образовательном комплексе ученые будут вести учебно-исследовательскую работу, исследовать клеточные технологии, изучать и работать с вирусными патогенами. Реализация проекта начнется в следующем году.

«В период нестабильной эпидемиологической ситуации в мире очень важно серьезное внимание к наращиванию научного потенциала, к развитию соответствующей инфраструктуры. Строительство нового исследовательского кластера - своевременный шаг по поддержке отечественной науки. Финансирование проекта будет осуществляться за счет федеральной адресной инвестиционной программы, ПСБ обеспечит необходимые расчеты по государственным контрактам по всей цепочке кооперации. Ориентировочная стоимость строительства научного комплекса и логистической инфраструктуры составит порядка 26 млрд рублей», - заявил председатель ПАО «Промсвязьбанк» Петр Фрадков.

По словам руководителя ФИЦ ФТМ академика РАН Михаила Воеводы, создание Новосибирского медицинского научно-образовательного комплекса с вирусологическим блоком в его структуре в текущих условиях особенно актуально.

«Это связано в том числе с наличием больших возможностей у академических лабораторий участвовать в международных исследованиях. Наш исследовательский центр имеет обширные связи с ведущими иностранными научными организациями из КНР, США, стран Ближнего Востока и Евросоюза, Республики Корея, государства Катар», - отметил Воевода.

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