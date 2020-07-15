Не растерялась: у украинской телеведущей во время эфира выпал зуб

Ведущая украинского телеканала Маричка Падалко потеряла зуб в прямом эфире. Несмотря на это, она не растерялась и продолжила вести выпуск.

Видео неловкого момента с выпадением зуба опубликовано в Instagram. Автор ролика отметила, что на месте ведущей она бы «разревелась».

В комментариях пользователи похвалили Падалко за самообладание. Высказывалось предположение, что выпавший зуб на самом деле является временным перед установкой имплантата.