Морпехи Северного флота приступили к подготовке ко Дню ВМФ России: видео

Личный состав отдельной бригады морской пехоты Северного флота приступил к подготовке к участию в военно-спортивном празднике, посвященному Дню Военно-Морского Флота России, который состоится 26 июля на рейде города Североморска.

Одним из самых зрелищных эпизодов праздника является высадка морского десанта с больших десантных кораблей, в которой примут участие морские пехотинцы Северного флота.

В тренировках, которые проходят в губе Грязная Кольского залива, принимают участие военнослужащие десантно-штурмового батальона на штатной технике - бронетранспортерах БТР-80. В течение недели морские пехотинцы совместно с экипажем большого десантного корабля «Кондопога» отработают погрузку и выгрузку бронетехники на борт, высадку морского десанта способами на плав и на упор.

До начала тренировок механики-водители прошли подготовку на полигонах соединения, изучили и отработали тактические действия экипажей бронетранспортеров в составе подразделений на воде, сообщает пресс-служба Северного флота.

В День Военно-Морского Флота России, морские пехотинцы покажут свое мастерство во время военно-спортивного праздника жителям и гостям города Североморска.