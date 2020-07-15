Трамп отменил экономические привилегии для Гонконга

Президент США Дональд Трамп объявил об отмене экономических преференций для Гонконга. Соответствующий указ глава Белого дома подписал сегодня.

«Отношение к Гонконгу теперь будет таким же, как и к материковому Китаю - никаких специальных привилегий, никакого особого отношения в экономике и никакого экспорта чувствительных технологий. В дополнение к этому, как вы знаете, мы вводим серьезные пошлины и ввели очень большие ограничения в отношении Китая», - цитирует РИА Новости заявление Трампа.

По словам президента США, на соответствующие шаги он пошел в связи с решением официального Пекина ограничить автономию Гонконга. Ранее Вашингтон заявил о прекращении экспорта в Гонконг американского вооружения и продукции двойного назначения.