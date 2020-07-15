В Московской области заработали аттракционы и пляжи

Подмосковные пляжи и парки аттракционов возобновляют свою работу после вынужденной паузы из-за пандемии коронавирусной инфекции. Согласно постановлению губернатора Московской области, очередные послабления вводятся со среды, с 15 июля.

Возобновление деятельности аттракционов разрешается с даты направления уведомления о готовности объекта к открытию в адрес областного министерства сельского хозяйства и продовольствия и местных властей, но не ранее 15 июля. Доступ на пляжи для жителей области будет открыт при условии неукоснительного соблюдения санитарно-эпидемиологических требований.

Согласно им, любители позагорать у воды будут обязаны соблюдать социальную дистанцию, необходимая разметка уже нанесена, шезлонги будут периодически дезинфицироваться. Кроме того, обязательную санобработку будут проводить в душевых, раздевалках и туалетах. Персонал обяжут соблюдать масочный режим, а за порядком на воде и на берегу будут следить спасатели.

Ожидается, что в Московской области откроются 150 пляжей и зон отдыха у воды. С 15 июля в регионе вновь заработают детские и школьные летние лагеря, а также учреждения сферы культуры. Однако, проведение массовых мероприятий по-прежнему остается под запретом до особого распоряжения.