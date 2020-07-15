Путин обсудил Ливию с наследным принцем Абу-Даби
Стороны условились продолжать контакты на различных уровнях.
© Фото: Алексей Никольский, РИА Новости, Пресс-служба президента РФ
Президент России Владимир Путин обсудил ситуацию в Ливии с наследным принцем ОАЭ Мухаммедом Аль Нахайяном. Разговор состоялся по инициативе эмиратской стороны.
«При обмене мнениями по ситуации в Ливии отмечена важность возобновления межливийского диалога и консолидации международных усилий по политико-дипломатическому урегулированию ливийского кризиса», - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.
Отмечается, что стороны условились продолжать контакты на различных уровнях.
В Ливии продолжается противостояние между сформированным при поддержке ООН и Евросоюза Правительством национального согласия на западе и Ливийской национальной армией, которая сотрудничает с парламентом, заседающим на востоке.