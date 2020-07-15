В Татарстане рыбак поймал похожую на пиранью рыбу: видео

В поселке Осиново в Зеленодольском районе Республики Татарстан мужчина выловил рыбу, которая по своему внешнему виду сильно напоминает пиранью. Свой улов рыбак снял на видео и разместил кадры в социальных сетях.

Как пишет «Татарстан-24», необычный улов был сделан рядом с популярным у отдыхающих пляжем.

Стоит отметить, что в настоящий момент доподлинно неизвестно, что за вид рыбы попал в рыболовные сети. Мужчина сейчас собирается передать свой трофей специалистам, чтобы узнать, действительно ли он выловил пиранью.

Ранее в подмосковном Зеленограде в озере Школьное рыбаки поймали необычную рыбу. Ее особенность заключалась в том, что ее зубы были похожи на человеческие. Кадры с пойманной рыбой мужчины сразу разместили в Сети.