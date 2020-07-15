Cтарт новой эры: Роскосмос рассекретил документы по программе «Союз-Аполлон»

Сегодня, 15 июля, исполняется 45 лет с момента начала первого в истории человечества совместного космического полета представителей США и СССР.

Старт экспериментальному проекту «Союз-Аполлон» был дан в октябре 1970 года. В это время в Москве состоялась первая встреча советских и американских специалистов по проблемам совместимости средств сближения и стыковки пилотируемых космических кораблей.

Два года спустя в Москве было подписано Соглашение между Советским Союзом и Соединенными Штатами о сотрудничестве в исследовании и использовании космоса в мирных целях, которое предусматривало стыковку советского корабля «Союз» и американского корабля «Аполлон» в космическом пространстве с взаимным переходом космонавтов.

В период с 2 по 8 декабря 1974 года в соответствии с советской программой подготовки к совместному космическому эксперименту был выполнен полет модернизированного корабля «Союз-16». Во время этого полета проводились испытания системы обеспечения жизнедеятельности, проверялась автоматическая система и отдельные узлы стыковочного агрегата, отрабатывалась методика выполнения некоторых совместных научных экспериментов и многое другое.

«И вот 15 июля 1975 года в 15 часов 20 минут с космодрома Байконур стартовал корабль "Союз-19" с космонавтами Алексеем Леоновым и Валерием Кубасовым. Через семь с половиной часов с мыса Канаверал взлетел американский "Аполлон", в состав экипажа которого вошли американские астронавты Томас Стаффорд, Дональд Слетон и Вэнс Бранд. 17 июля корабли состыковались, став прообразом будущей Международной космической станции. Во время полета было проведено четыре перехода членов экипажей между обоими кораблями. Космонавты и астронавты знакомились с оборудованием кораблей союзников, общались, проводили космические эксперименты и много времени уделяли телевизионным трансляциям на Землю», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Роскосмоса.

Стыковка состоялась, когда корабли пролетали над Москвой, а рукопожатие космонавтов произошло над Эльбой, что было очень символично в год 30-летия Великой Победы. Успех экспериментального полета «Союз-Аполлон» стал мощным импульсом для разрядки международной напряженности и развития сотрудничества в исследованиях и освоении космоса. Через четверть века этот опыт был применен и приумножен при создании Международной космической станции, собранной и функционирующей на орбите усилиями почти полутора десятка стран.

Расстыковка кораблей была произведена 19 июля 1975 года. Этап полета в сцепленном состоянии длился 43 часа 54 минуты 11 секунд. Затем «Аполлон» отошел на 200 метров от «Союза-19». После проведения эксперимента «Искусственное солнечное затмение» космические корабли совершили вторую стыковку. Второй раз в состыкованном состоянии корабли пробыли два часа 52 минуты 33 секунды. После проведения всех проверок «Союз» и «Аполлон» снова разошлись. Советские космонавты вернулись на Землю 21 июля 1975 года, американские астронавты - 24 июля.

В связи со знаменательной датой «Роскосмос» рассекретил некоторые исторические свидетельства начала космической эры. На сайте государственной корпорации был представлен комплект документальных свидетельств подготовки и осуществления космического полета по программе «Союз-Аполлон».

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В частности, на специальной странице представлено Соглашение между СССР и США о сотрудничестве в исследовании и использовании космического пространства в мирных целях, который фиксирует договоренность о создании «совместимых средств сближения и стыковки советских и американских пилотируемых космических кораблей и станций с целью повышения безопасности полетов человека в космос и обеспечения возможности осуществления в дальнейшем совместных научных экспериментов».

© Роскосмос

Среди рассекреченных материалов также можно найти приказы и протоколы совещания у Министра общего машиностроения СССР, письмо директора ЦНИИМаш Мозжорина Ю.А. в Научно-технический совет Министерства общего машиностроения с Заключением на эскизный проект ракетно-космического комплекса «Союз-М» и много другой информации.