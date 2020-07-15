Мишустин заявил, что пик заболеваемости коронавирусом в России пройден

Обстановка с коронавирусом в России улучшается. Такое заявление сделал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«За эти сутки в стране прирост заболеваемости минимальный - он не превышает 1%», - отметил он.

На заседании Координационного совета по борьбе с распространением COVID-19 глава правительства также сообщил, что пик заболеваемости уже пройден. По его словам, сейчас обстановка позволяет проводить совещания по эпидемиологической ситуации реже, чем было ранее.

«Раньше заседания Координационного совета проводились чуть ли не ежедневно. Сейчас для решения всех неотложных вопросов вполне хватает еженедельной встречи», - объяснил премьер.

При этом Мишустин призвал не расслабляться, продолжать вести мониторинг, выявлять заболевших и оперативно оказывать им необходимую помощь.