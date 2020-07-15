Госдума приняла во II чтении поправки о многодневном голосовании

Выборы разных уровней в России могут проводиться в течение нескольких дней. Данную норму поддержала Госдума во втором чтении.

Уточняется, что поправка была подготовлена к законопроекту о повышении ответственности членов избирательных комиссий перед выдвинувшими их политическими партиями.

Ко второму чтению в законопроект также была внесена новая статья. В соответствии с ней голосование на выборах и на референдумах может проводиться в течение нескольких дней подряд, но не более трех дней.

Нововведение предлагается распространить и на выборы депутатов Государственной думы. Ближайшая думская кампания пройдет в следующем году.