Госдума одобрила во II чтении зачисление в бюджет возмещения за разлив топлива в Норильске

Государственная дума приняла во II чтении поправки в Бюджетный кодекс. В том числе они коснулись вопроса о зачислении в федеральный бюджет возмещения за разлив топлива в Норильске.

Третье чтение запланировано на вторник, 21 июля.

Тем самым депутаты поддержали правительственную поправку к законопроекту, которая касается нормативов распределения платежей за возмещение вреда, причиненного водным объектам.

Таким образом, чьей собственности нанесен ущерб, в тот бюджет эти поступления и должны поступать.

Согласно поправке, все платежи по искам о возмещении вреда, причиненного водным объектам страны, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении вреда таким объектам, будут зачисляться в федеральный бюджет по нормативу 100%.

В том случае если вред был причинен водным объектам, находящимся в региональной собственности, то подобные платежи на 100% пойдут в региональный или местный бюджет.

Депутаты объяснили, что возмещение за вред от разлива топлива в Норильске должно направляться в его городской бюджет. Однако при разливе пострадала река, которая относится к федеральной собственности. И законопроект позволит направить возмещение в федеральный бюджет.

Напомним, разлив дизельного топлива в Норильске произошел 29 мая этого года из-за разгерметизации резервуара. В результате в окружающую среду попало свыше 20 тысяч тонн топлива.

Позже Росприроднадзор оценил ущерб экологии, нанесенный разливом топлива в Норильске, в почти 148 миллиардов рублей.