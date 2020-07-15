В Кремле ответили на вопрос о планах Путина на отпуск

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что ему на данный момент ничего не известно об отпуске Владимира Путина.

По словам представителя Кремля, на краткосрочную и среднесрочную перспективы у лидера страны насыщенные рабочие планы.

«Мне пока ничего не известно об отпуске президента, пока планы на краткосрочную и среднесрочную перспективы достаточно насыщенные, рабочие», - подтвердил Песков.

Говоря о себе, пресс-секретарь Путина отметил, что пока никаких планов на отпуск не строил.

«Пока не понимаю. Если будет возможность, обязательно уйду в отпуск. В отпуск надо ходить», - уточнил Песков.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин является трудоголиком в хорошем смысле слова. Он всегда на работе и не может уйти на выходные или взять отпуск.