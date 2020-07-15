Руины в огне: опубликовано новое видео мощного пожара в Долгопрудном

Телеканал «Звезда» публикует видео с места пожара на обувном складе в Долгопрудном. На кадрах видно, что по всей площади здания произошло обрушение кровли.

По информации регионального МЧС РФ локализовано распространение огня на обувном складе в Долгопрудном на площади 4,5 тысяч квадратных метров. Пожар произошел в трехэтажном здании в микрорайоне Хлебниково.

«Объявлена локализация пожара на площади 4 500 квадратных метров», - приводит ТАСС слова сообщения.

Ранее было известно, что общая площадь возгорания составляет 6,5 тысяч квадратных метров. По предварительной информации, пострадавших нет. Для ликвидации возгорания идет наращивание группировки. На месте происшествия работает 20 единиц техники и 70 человек.

На место пожара выехали специалисты «Мособлпожспаса», которые проведут замеры воздуха на превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ.